Eski objelerden sanatsal tasarım

OMEK, çalışmalarına 27 ayrı branşta gerçekleştirilen atölyeler ile devam ediyor. En çok ilgi gören atölyelerin başında da ahşap boyama atölyesi geliyor. Cuma günleri gerçekleşen ahşap boyama atölyesinde katılımcılara zımpara ve boyama teknikleri alanında uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak gösteriliyor.

YENİ KAPILAR AÇTI

Desen çalışmaları ile renkli hale gelen ahşap ürünler ev dekorasyonunda farklı bir görünüm sunduğunu belirten katılımcılar, OMEK'te düzenlenen atölye çalışmalarının kendilerine farklı kapılar açtığını ifade etti.

Düzenlenen atölye çalışmaları sayesinde katılımcıların sosyalleşerek keyifli zamanlar geçirdiğini söyleyen yetkililer, geçmiş dönemlerde atölyelere katılanların, sezon sonunda açılan sergilerde ve pazarlarda açılan stantlarda kendi ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sunduğunu da hatırlattı.

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