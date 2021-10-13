Eski Mossad Başkanı,

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski Başkanı Efraim Halevy, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran nükleer anlaşmasını bozmaya çalışarak büyük bir hata yaptığını belirtti.

Haaretz gazetesine verdiği demeçte Halevy, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmesine atıfta bulunan Halevy, "Önceki ABD Başbakanı Donald Trump'a anlaşmadan ayrılması için baskı yapılmasının her zaman büyük bir hata olduğunu düşündüm." ifadesini kullandı.

Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin ardından ABD adına İran karşısındaki durumun çok daha kötü hale geldiğini söyleyen Halevy, Washington'un anlaşmadan çekilmesiyle İran'ın nükleer silaha daha da yakınlaştığı değerlendirmesinde bulundu.

Halevy, Netanyahu'nun İranlıları utandırmak amacıyla Mossad'ın Tahran yönetimine karşı yaptığı operasyonları kamuoyuna açıklamasının büyük bir hata olduğunu, aksine bu girişimin ters teptiğini ve olumsuzsuz sonuçları olduğunu sözlerine ekledi.

İran ile P5+1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış ancak eski ABD Başkanı Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.