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Eski milletvekili Erkut Şenbaş için TBMM'de tören

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Güncel
Eski milletvekili Erkut Şenbaş için TBMM'de tören

ANKARA'da, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden, 19'uncu dönem İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş (84) için TBMM'de tören düzenlendi.

İZMİR (DHA) - ANKARA'da, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden, 19'uncu dönem İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş (84) için Tbmm'de tören düzenlendi.

19'uncu dönem İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş için düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Meclis bürokratları ve çalışanları, Şenbaş ailesi ile yakınları katıldı. Törende Şenbaş'ın öz geçmişi okundu, dua edildi. Evli ve 3 çocuk babası Şenbaş'ın cenazesi, yarın İzmir'de toprağa verilecek.


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