Eski MHP İl Başkanı Şaban Solmaz'ın cenazesi defnedildi
Eski MHP Kayseri İl Başkanı Şaban Solmaz'ın cenazesi toprağa verildi.
KAYSERİ (AA) - Eski MHP Kayseri İl Başkanı Şaban Solmaz'ın cenazesi toprağa verildi.
Yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan teslim alınan Solmaz'ın cenazesi, Melikgazi ilçesindeki Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze, Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye, Solmaz'ın yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve çok sayıda kişi katıldı.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Solmaz, 1994-1998 yılları arasında MHP Kayseri İl Başkanlığı görevini yürütmüştü.