Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Başkanı'nın ifadeye çağrılmasını eleştirdi

Eski Lübnan Başbakanı ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri, Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Semir Caca'nın, Beyrut'taki silahlı çatışma dolayısıyla ifadeye çağırılmasının saçmalık olduğunu ve ülkede daha çok ayrışmaya sebebiyet vereceğini söyledi.

Hariri, Twitter hesabı üzerinden, başkent Beyrut'ta 14 Ekim'de bazı Şii Hizbullah ve Emel Hareketi mensuplarının öldürülmesi nedeniyle Caca'nın yarın mahkemeye çağrılmasına ilişkin ilk defa bir açıklama yaptı.

Beyrut'un Tayyuna bölgesinde yaşanan çatışmadan sonra bilinçli olarak sessiz kalmayı tercih ettiklerini belirten Hariri, "Çünkü saçma çatışmanın bir parçası olmayı, iç çatışmanın bir cephesi ve onun getirdiği mezhepsel bölünmeyi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Semir Caca'nın ifadeye çağrılmasının da bahsi edilen saçmalık kategorisine girdiği eleştirisinde bulunan Hariri, ifadeye çağırmanın ülkede bölünmeye yol açtığını ve devlet kurumlarını siyasi intikamın hizmetine soktuğunu kaydetti.

Hariri'den sonra Durzi İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat da aynı olaya ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Canbolat, kapsamlı, şeffaf bir soruşturmanın sürdürülmesi talebinde bulunarak, Tayyuna olayı ile bağlantılı ayrım yapılmaksızın tüm faillerin yargılanması çağrısında bulundu.

Beyrut'ta 14 Ekim'de yaşanan olaylar

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle 14 Ekim'de Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken, olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda yaklaşık 5 saat boyunca devam etmişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi, destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Lübnan Güçleri Partisine bağlı silahlı grupları sorumlu tutmuştu.

Lübnan Güçleri Partisi ise Hizbullah ve Emel Hareketinin suçlamalarından sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın ülkede düştüğü zor durumdan kurtulmak için acı olayları fırsata çevirmek üzere suçlayıcı bir tutum sergilediğini" savunmuştu.

Lübnan'daki Askeri Mahkeme, dün Caca'yı Tayyuna çatışmasıyla alakalı olarak yarın için ifade vermeye çağırmıştı.