ESKİ KAYMAKAM SAHTE PARADAN TUTUKLANDI

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te biri eski kaymakam üç kişi, sahte 71 bin 100 dolarla yakalandı. Sahte parayla alakalarının olmadığını iddia eden üç şüpheli tutuklandı.

Fatih'te artan sahte para dolandırıcılığıyla ilgili olarak 26 Eylül'de akşam saatlerinde emniyet birimlerince çalışma yapıldı. Topkapı Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında yapılan çalışmalarda Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde dörtlü ışıklarını yakarak duran araçta şoför Yusuf A'nın (62) panik halde ve tedirgin hareketler sergilemesinden şüphelenen polisler aracı takibe aldı. Kısa bir süre sonra aracın yanına Türkmenistan uyruklu Shasenem N. (37) gelerek sağ ön tarafından siyah renkli karton bir poşet aldı ve tedirgin hareketlerle uzaklaştı. Kadını takibe alan polis ekipleri, araçta bulunan Yusuf A.'nın inmesini istedi. Yusuf A.'nın elindeki iki kağıdı buruşturarak attığını gören polis, kağıtları kontrol edince 2 adet sahte 50 dolar olduğunu tespit etti. Araçta arama yapan polis, şoför kapısının boşluk kısmında 45 adet 100 Amerikan doları olmak üzere toplamda 4 bin 500 dolar ele geçirdi.

SAHTE 71 BİN 100 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

"PARALAR KAYMAKAM'A AİT"

SUSMA HAKKINI KULLANDI

ESKİ KAYMAKAM: "İLGİM YOK, YARDIM ETMEK İÇİN BULUŞTUM"

TUTUKLANDILAR

Üç şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Eski kaymakam Erdoğan B.'nin de aralarında bulunduğu üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

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