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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un yargılanmasına devam edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un yargılanmasına devam edildi

FETÖ'den yargılanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, bir kez daha hakim karşısına çıktı.

ANKARA (İHA) - FETÖ'den yargılanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan Uzun ve avukatı salonda hazır bulunurken, duruşma savcısı esasa karşı görüşünü açıkladı. Bir önceki celsede alınan ara kararı okuyan mahkeme başkanı, daha sonra duruşma savcısına esas hakkındaki görüşünü sordu. Duruşma savcısı, Uzun'un Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan beraatını ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 8 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılmasını isterken, Uzun'un FETÖ hakkında verdiği bilgiler için de indirim yapılmasını istedi. Sanık ve sanık avukatı savcının esasa ilişkin isteğine savunma hazırlamak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 10 Aralık tarihine erteledi. - ANKARA

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