Eski İsrail milletvekili Colette Avital, Şimon Perez'in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti - Haberler
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Eski İsrail milletvekili Colette Avital, Şimon Perez'in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
Eski İsrail milletvekili Colette Avital, Şimon Perez'in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti

Eski İsrail milletvekili Colette Avital, eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'in cinsel istismarına maruz kaldığını ileri sürdü.

Eski İsrail milletvekili Colette Avital, eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'in cinsel istismarına maruz kaldığını ileri sürdü.

İşçi Partisi eski milletvekili Avital, Haaretz gazetesine verdiği demeçte Eski Cumhurbaşkanı Perez'i cinsel istismarla suçladı.

Avital, ilk olarak 1980'li yıllarda İsrail'in Paris Büyükelçiliği'nde görev yaptığı sırada kenti ziyaret eden Perez'in bir otelde cinsel istismarına maruz kaldığını savundu.

Eski milletvekili diğer istismarın ise 1984'te Perez'in Başbakan olduğu sırada İsrail'deki bir toplantının ardından yaşandığını iddia etti.

İsrail'de 2 kez başbakanlık koltuğuna oturan Perez, 2007-2014 yılları arasında ülkenin Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki "one minute" çıkışına hedef olan İsrailli siyasetçi, 2016'da 93 yaşında ölmüştü.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eski İsrail milletvekili Colette Avital, Şimon Perez'in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti - Haberler
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