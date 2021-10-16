Eski İran Merkez Bankası Başkanı Seyf, döviz piyasasını bozma suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı

Eski İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf'e döviz piyasasını bozduğu gerekçesiyle 10, yardımcısı Ahmed Arakçi'ye de 8 yıl hapis cezası verildi.

Yargı Erki Sözcüsü Zebihullah Hodaiyan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 160 milyon dolar ve 20 milyon avronun 2017 yılında resmi olmayan yollardan döviz piyasasına sürülmesi davasında karar verildiğini söyledi.

Hodaiyan, gayrı resmi yollardan döviz piyasasına para sürme ve piyasayı bozma suçundan yargılanan eski Merkez Bankası Başkanı Seyf'in 10, yardımcısı Arakçi'nin 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti.

Hodaiyan, aynı davada yargılanan eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ofisinde danışman olarak çalışan Meysem Hodayi'nin 5 ve iş insanı Salar Ağahani'nin ise 13 yıl hapis cezası aldığını aktardı.