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Tahliye olduktan sonra kendi işinin patronu oldu

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Güncel

Tahliye olduktan sonra kendi işinin patronu oldu Eski hükümlü cezaevinde aldığı pasta kursuyla kendi işini kurdu Eski hükümlü, ceza infaz kurumunda pastacılık kurslarına katılarak mesleğini geliştirdi.

SİNOP (İHA) - Tahliye olduktan sonra kendi işinin patronu oldu

Eski hükümlü cezaevinde aldığı pasta kursuyla kendi işini kurdu

ANKARA - Eski hükümlü, ceza infaz kurumunda pastacılık kurslarına katılarak mesleğini geliştirdi. Tahliye olduktan sonra da devlet desteğiyle kendi işini kurdu. Şu anda 8'i kendi gibi eski hükümlü olmak üzere 40 kişiyi istihdam ediyor.

Sinop'ta eski hükümlü Murat Kalyoncu, ceza infaz kurumunda pastacılık kurslarına katılarak mesleğini geliştirdi. Tahliye olduktan sonra devlet desteğiyle kendi işini kuran Kalyoncu, 8'i kendi gibi eski hükümlü olmak üzere 40 kişiyi istihdam ediyor. Evli ve 1 çocuk babası 30 yaşındaki Kalyoncu, pastanecilik yaparken 2014 yılında işlediği bir suçtan dolayı ceza infaz kurumuna girdi. Kalyoncu, hükümlülerin meslek edindirilmeleri ve tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde açılan unlu mamuller ve pastacılık bölümüne kaydoldu.

Aldığı eğitim ve iş tecrübesiyle mesleğini geliştirme imkanı bulan Kalyoncu, tahliyesinden sonra yeni bir başlangıç için kolları sıvadı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarının yönlendirmesiyle 'Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi'ne başvuran Kalyoncu, devletin sağladığı hibe ile Sinop'ta pastane açtı. Kısa sürede sektörde yerini alan Kalyoncu, ilk açtığı işyerinde 15 kişiye istihdam sağladı. Devletin sağladığı imkanlarla 4 yıldır kendi işinin patronu olan eski hükümlü, pastanesinin 3'üncü şubesini açtı. Kalyoncu, şu anda kendi gibi eski hükümlü olan 8 kişiyle birlikte 40 kişiyi istihdam ediyor.

" 'Her şey bitti' dediğimde devlet bana sahip çıktı"

Ceza infaz kurumundayken 3 yıl boyunca İşyurtları Kurumu unlu mamuller bölümünde çalıştığını belirten Murat Kalyoncu, kurumdan çıktıktan sonra devletin sağladığı destekle kendilerine yeni bir hayat kurduklarını belirten Kalyoncu, "Bir umutsuzluğun içine düşmüştük ama devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Ceza infaz kurumundayken 'Her şey bitti' dediğimizde bize iş imkanı sundular. Orada kendimizi 3 yıl boyunca daha da geliştirdik. Düzenli ve disiplinli çalışmayı öğrendik. Bu kursları alırken, 'Cezamız bitince burada öğrendiklerimizi, kendi bildiklerimizin üstüne koyacağız, dışarı çıkacağız, şubelerimizi açacağız, gece gündüz çalışacağız, yanımıza hükümlü arkadaşları alacağız. Bizim gibi umutsuzluğa kapılan diğer arkadaşlarımıza umut kaynağı olacağız' diye planlar yaptık. Gerçekten de öyle oldu. Şu anda yanımızda 8'i eski hükümlü 40 arkadaşımız çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Tahliye olduktan sonra kendi işinin patronu oldu

Tahliye olduktan sonra kendi işinin patronu oldu

Tahliye olduktan sonra kendi işinin patronu oldu

Tahliye olduktan sonra kendi işinin patronu oldu

Tahliye olduktan sonra kendi işinin patronu oldu

Tahliye olduktan sonra kendi işinin patronu oldu

Tahliye olduktan sonra kendi işinin patronu oldu

Tahliye olduktan sonra kendi işinin patronu oldu

Tahliye olduktan sonra kendi işinin patronu oldu
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
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