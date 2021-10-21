Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Şaakaşvili, hapishane penceresinde görüntülendi
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Şaakaşvili Rustavi'nin hapishane penceresindeki görüntüsü TİFLİS - Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Şaakaşvili, hapishane penceresinde görüntülendi.
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Şaakaşvili Rustavi'nin hapishane penceresindeki görüntüsü TİFLİS - Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Şaakaşvili, hapishane penceresinde görüntülendi.