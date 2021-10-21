Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Şaakaşvili, hapishane penceresinde görüntülendi - Haberler
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Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Şaakaşvili, hapishane penceresinde görüntülendi

AA - Haberler | Güncel

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Şaakaşvili Rustavi'nin hapishane penceresindeki görüntüsü TİFLİS - Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Şaakaşvili, hapishane penceresinde görüntülendi.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Şaakaşvili Rustavi'nin hapishane penceresindeki görüntüsü TİFLİS - Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Şaakaşvili, hapishane penceresinde görüntülendi.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Şaakaşvili, hapishane penceresinde görüntülendi

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Şaakaşvili, hapishane penceresinde görüntülendi

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Şaakaşvili, hapishane penceresinde görüntülendi
AA - Son Dakika Haberleri
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