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ESKİ Genel Müdürlüğü, sondaj çalışması sonucunda verimli ve kaliteli suya ulaştı

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ESKİ Genel Müdürlüğü, sondaj çalışması sonucunda verimli ve kaliteli suya ulaştı

Elde edilen temiz içme ve kullanma suyu, enerji ve su dağıtım hatlarının tamamlamasından sonra, Türkmentokat ve İmişehir mahallelerine ulaşacak.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - ESKİ ekipleri, Odunpazarı ilçesi Türkmentokat ve İmişehir mahallelerinde sondaj kuyusu çalışması yaptı. Her iki mahallenin su ihtiyacını karşılayacak verimli ve kaliteli suya ulaşan ekipler, enerji ve su dağıtım hatlarına ait yapımların tamamlamasının ardından içme ve kullanma suyunu Türkmentokat ve İmişehir mahallelerine ait su depolarına ulaştıracak.

Sondaj sonucunda bekledikleri suya ulaşılmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Türkmentokat Mahallesi Muhtarı Ali Osman Güzel ve İmişehir Mahalle Muhtarı Kadir Zaptiye, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen olmak üzere çalışmalarda emeği geçen ESKİ ekiplerine teşekkür ettiler. Türkmentokat Mahallesi Muhtarı Güzel, '' Mahallemizde su sıkıntımız vardı, ESKİ Genel Müdürlüğü'ne müracaat ettik, kısa sürede ekipler çalışmalarına başladı ve yapılan sondaj çalışması ile kaliteli ve içilebilir suya ulaşıldı. Çok mutluyuz mahallemizin su sorunu kalmayacak'' dedi.

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Haber: ESKİ Genel Müdürlüğü, sondaj çalışması sonucunda verimli ve kaliteli suya ulaştı - Haberler
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