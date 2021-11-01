Eski eşini tüfekle yaraladı
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
MERSİN'in Silifke ilçesinde D.Y., eski eşi H.G.'yi tüfekle vurarak yaraladı.
MERSİN'in Silifke ilçesinde D.Y., eski eşi H.G.'yi tüfekle vurarak yaraladı.
Silifke'de Feyyaz Bilgen Köprüsü üzerinde D.Y., eski eşi H.G.'ye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla bacaklarından yaralanan H.G., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından D.Y. gözaltına alındı.D.Y., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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