Eski Danimarka Başbakanı Schmidt geçmişte eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing'in tacizine uğradığını açıkladı - Haberler
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Eski Danimarka Başbakanı Schmidt geçmişte eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing'in tacizine uğradığını açıkladı

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Eski Danimarka Başbakanı Schmidt geçmişte eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing'in tacizine uğradığını açıkladı

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, geçen yıl hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing tarafından geçmişte taciz edildiğini söyledi.

Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, geçen yıl hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing tarafından geçmişte taciz edildiğini söyledi.

France 24'ün haberine göre, Schmidt, taciz olayının 2002-2003 yıllarında, Fransa'nın Kopenhag Büyükelçiliğindeki bir akşam yemeğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Söz konusu tacizi basınla paylaşan Schmidt, yemek sırasında eski Fransız lider Giscard d'Estaing'in kendisini taciz ettiğini, bunun üzerine hemen yerini değiştirdiğini aktardı.

Schmidt, "Günümüzde bu taciz olarak görülüyor ama o zamanlar böyle değildi. Farklı bir zamandı, bunu uygunsuz bulmuştum ve beni çok kızdırmıştı." ifadelerini kullandı.

Daha önce de bir Alman gazeteci tarafından tacizle suçlanan Giscard d'Estaing, 2020'de hayatını kaybetmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eski Danimarka Başbakanı Schmidt geçmişte eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing'in tacizine uğradığını açıkladı - Haberler
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