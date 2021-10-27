Eski Çorlu Ağır Ceza Mahkeme binası "Meslek Edindirme Eğitim Merkezi" olacak

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesindeki Eski Ağır Ceza Mahkeme binasının "Meslek Edindirme Eğitim Merkezi" olacağı açıklandı.

Trakya Kalkınma Ajansınca desteklenen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından hazırlanan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Çerkezköy TSO ve Türkiye Gençlik Vakfı'nın ( Tügva ) ortağı olduğu, "Üniversite-Sanayii El Ele Gençler Hazır Geleceğe" projesinin tanıtım toplantısı Çorlu ilçesinde yapıldı.

Çorlu TSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Yıldırım, Çerkezköy ve Çorlu Ticaret ve Sanayi odalarının üniversite ile birliktelik kurduğunu söyledi.

Mavi yakalı, beyaz yakalı, kalifiye eleman eksikliğini ortadan kaldırmak için bir araya geldiklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu kurumlarımıza maddi destek veren kurum ise Trakya Kalkınma Ajansı'dır. Gayemiz üniversitemize yeni bir açılım sağlamak, sanayicilerimizin eleman ihtiyaçlarını giderebilecek bir faaliyette bulunmaktır. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çorlu ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve yetkililerine, rektörümüze ve hocalarımıza, Kalkınma Ajansımıza, yeni bir atölye açacak olan TÜGVA yetkililerine teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Eğitimli, donanımlı, mevcut teknolojiyi geliştiren elemanların yetişmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

Toplantıda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise mesleki eğitime kurum olarak önem verdiklerini ifade etti.

Projenin, istihdam garantili bir proje olacağını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"18 aylık proje kapsamında eski Ağır Ceza Mahkeme binasını yenileyeceğiz ve burasını mesleki eğitim veren bir merkez haline getireceğiz. Lise ve meslek yüksekokulu mezunu genç 19-29 yaş grubu işsizler, Tekirdağ ili ve ilçelerindeki ortaöğretim ve ön lisans mezunu işsiz gençler projenin temel hedef grubudur. Projenin bu grubu hedef alma nedenlerinden biri, bölgedeki genç işsiz sayısının yüksekliğidir. Yenileyeceğimiz binada Mekatronik ve Otomasyon Atölyesi, CNC ve Talaşlı İmalat Atölyesi, Teknoloji ve Tasarım Atölyesi oluşturacağız. TÜGVA tarafından kurulacak İcathane Atölyesi ile gençlere kodlama ve robotik endüstriyel tasım eğitimi verilecek. Projenin oluşturulmasında emeği olan tüm kurumları ve çalışanlarını kutluyor ve projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de uygulama süresinin 18 ay olacağını ve projenin toplam bütçesinin de 1 milyon 800 bin lira olacağını dile getirdi.

Bu bütçenin 1 milyon 400 bin lirasının Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacağını belirten Şahin, "Bu kapsamda, Çorlu ve çevresinde bir mesleği olmayan liseli ve meslek yüksekokullu gençlerin alanında uzman eğitimciler tarafından ücretsiz olarak verilecek meslek edindirme eğitimleri ile yetiştirilmesi ve bu kişilerin sanayide aranan, yüksek vasıflı teknik elemanlar olarak istihdam edilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Çorlu'da bulunan eski Ağır Ceza Mahkeme binası restore edilerek, atölyeler yapılacak ve atölyeler ekipman ile donatılacak" dedi.

Toplantıya Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TÜGVA İlçe Temsilcisi Mustafa Kelle de katıldı.

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