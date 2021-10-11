Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi hakkında 7 yıl hapis istendi - Haberler
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Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi hakkında 7 yıl hapis istendi

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi hakkında 7 yıl hapis istendi

Cezayir'de görevi kötüye kullanma, adaletin işleyişini bozma gibi suçlarla yargılanan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika hakkında savcılık 7 yıl hapis cezası talep etti.

Cezayir'de görevi kötüye kullanma, adaletin işleyişini bozma gibi suçlarla yargılanan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika hakkında savcılık 7 yıl hapis cezası talep etti.

Cezayir'deki Darul Beyza Mahkemesinde 9 Ekim'de görülmeye başlanan davanın sanıkları Said Buteflika ile eski Adalet Bakanı Tayyib Luh ve iş adamı Ali Haddad hakkında savcılığın talep ettiği cezalar belli oldu.

Bugünkü duruşmada savcılık, "görevi kötüye kullanma, adaletin işleyişini bozma ve resmi evrakta sahteciliğe teşvik etme" suçlamalarıyla Luh için 10, Buteflika ve Haddad için yedişer yıl hapis istedi.

Eski Adalet Bakanı Luh, 9 Ekim'deki duruşmada, 2019'dan bu yana devam eden tutukluluğunun ardında siyasi nedenler olduğunu savunmuş, Buteflika da mahkemelere intikal eden emlak anlaşmazlıklarının çözümünde Haddad'a yardımcı olmak için yargısal kararlar çıkardığı suçlamalarını reddetmişti.

Akademisyen ve siyasetçi kimliğiyle bilinen Said Buteflika, ağabeyi Abdulaziz Buteflika'nın 2014'te geçirdiği rahatsızlık sonrasında devlet yönetiminde söz sahibi olmuştu.

Mayıs 2019'da gözaltına alınan ve o zamandan beri ülkenin güneyindeki Buleyde'deki askeri hapishanede tutuklu bulunan Said Buteflika, 2 Ocak 2021'de "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika'nın kardeşi hakkında 7 yıl hapis istendi - Haberler
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