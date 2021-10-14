Eski Avusturya Başbakanı Kurz milletvekili olarak yemin etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Avusturya Başbakanı Kurz milletvekili olarak yemin etti

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Eski Avusturya Başbakanı Kurz milletvekili olarak yemin etti

Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz, Meclis'te yemin ederek milletvekilliğine geri döndü.

Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz, Meclis'te yemin ederek milletvekilliğine geri döndü.

ÖVP'nin Meclis Başkanlığını da yürüten Kurz, yemin öncesi yaptığı açıklamada, hem parti meclis başkanı olarak görevlerini sürdüreceğini hem de hükümete destek olmak için çalışacağını ifade etti.

Kurz, muhalefetin kendisine yönelttiği "gölge başbakan" suçlamasına da karşı çıktı.

Rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturmada yer alan iddiaları bir kez daha reddeden Kurz, suçsuzluğunu ortaya çıkarmak için çalışacağını kaydetti.

Muhalefetin tepkisi sürüyor

Öte yandan pazartesi göreve başlayan yeni Başbakan Alexander Schallenberg'in her fırsatta Kurz'la yakın çalışma yürüteceğini ifade etmesi, muhalefetin iktidara yönelik tepkilerini artırmasına neden oldu.

Muhalefette yer alan 3 parti, Kurz'un yolsuzluk suçlamaları nedeniyle başbakanlıktan istifa etse de hem ÖVP merkezinde hem de hükümet içinde kurduğu "Kurz sistemi" adı verilen mekanizmasının hala sürdüğüne, bu nedenle iktidardaki olumsuzlukların giderilmediğine dikkati çekti.

Yolsuzluk soruşturması

Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, 6 Ekim Çarşamba aralarında Kurz'da bulunduğu 10 kişi hakkında rüşvet, yolsuzluk, güveni kötüye kullanma suçlamalarından soruşturma başlatmıştı.

İktidar ortağı Yeşiller Partisinin Kurz'la yola devam etmeyeceğini açıklaması üzerine eski başbakan cumartesi görevinden istifa etmiş, parti genel başkanlığı ve partinin meclis başkanlığı görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

Kurz'dan boşalan başbakanlık koltuğuna Dışişleri Bakanı Schallenberg getirilmişti.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri
Japonya'da Temsilciler Meclisi, olağan seçimler kapsamında feshedildi

Japonya'da Temsilciler Meclisi, olağan seçimler kapsamında feshedildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Mustafa Şentop Mustafa Destici Binali Yıldırım
Magazin Nihal Yalçın Demet Akalın Zeynep Bastık Tarkan
Spor Abdullah Avcı Ozan Tufan Caner Erkin Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eski Avusturya Başbakanı Kurz milletvekili olarak yemin etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 14:26:46. #1.12#