Eski Avusturya Başbakanı Kurz milletvekili olarak yemin etti

Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz, Meclis'te yemin ederek milletvekilliğine geri döndü.

ÖVP'nin Meclis Başkanlığını da yürüten Kurz, yemin öncesi yaptığı açıklamada, hem parti meclis başkanı olarak görevlerini sürdüreceğini hem de hükümete destek olmak için çalışacağını ifade etti.

Kurz, muhalefetin kendisine yönelttiği "gölge başbakan" suçlamasına da karşı çıktı.

Rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturmada yer alan iddiaları bir kez daha reddeden Kurz, suçsuzluğunu ortaya çıkarmak için çalışacağını kaydetti.

Muhalefetin tepkisi sürüyor

Öte yandan pazartesi göreve başlayan yeni Başbakan Alexander Schallenberg'in her fırsatta Kurz'la yakın çalışma yürüteceğini ifade etmesi, muhalefetin iktidara yönelik tepkilerini artırmasına neden oldu.

Muhalefette yer alan 3 parti, Kurz'un yolsuzluk suçlamaları nedeniyle başbakanlıktan istifa etse de hem ÖVP merkezinde hem de hükümet içinde kurduğu "Kurz sistemi" adı verilen mekanizmasının hala sürdüğüne, bu nedenle iktidardaki olumsuzlukların giderilmediğine dikkati çekti.

Yolsuzluk soruşturması

Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, 6 Ekim Çarşamba aralarında Kurz'da bulunduğu 10 kişi hakkında rüşvet, yolsuzluk, güveni kötüye kullanma suçlamalarından soruşturma başlatmıştı.

İktidar ortağı Yeşiller Partisinin Kurz'la yola devam etmeyeceğini açıklaması üzerine eski başbakan cumartesi görevinden istifa etmiş, parti genel başkanlığı ve partinin meclis başkanlığı görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

Kurz'dan boşalan başbakanlık koltuğuna Dışişleri Bakanı Schallenberg getirilmişti.