Son dakika haberi... ESKİ ASKERİ LİSE ÖĞRENCİSİ 8 ŞÜPHELİ, ADLİYEDE - Haberler
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Son dakika haberi... ESKİ ASKERİ LİSE ÖĞRENCİSİ 8 ŞÜPHELİ, ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: MERSİN'de FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin eski askeri lise öğrencisi olduğu belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖPDY üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı. Ekipler, askeri okulların öğrenci seçme mülakat sınavlarında, aday numaralarının örgütün mahrem yapılanmasında yer alan sorumlular tarafından kodlandığı ve komisyonda görev alan örgüt üyelerine bildirilerek, diğer adaylara göre avantaj elde ettikleri ve bu yöntemle örgüt tarafından birçok kişinin TSK'ya yerleştirildiğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Mersin ve Silifke'de dün eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, firari bir kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan eski askeri okul öğrencisi 8 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi... ESKİ ASKERİ LİSE ÖĞRENCİSİ 8 ŞÜPHELİ, ADLİYEDE

Son dakika haberi... ESKİ ASKERİ LİSE ÖĞRENCİSİ 8 ŞÜPHELİ, ADLİYEDE

Son dakika haberi... ESKİ ASKERİ LİSE ÖĞRENCİSİ 8 ŞÜPHELİ, ADLİYEDE

Son dakika haberi... ESKİ ASKERİ LİSE ÖĞRENCİSİ 8 ŞÜPHELİ, ADLİYEDE

Son dakika haberi... ESKİ ASKERİ LİSE ÖĞRENCİSİ 8 ŞÜPHELİ, ADLİYEDE
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Haber: Son dakika haberi... ESKİ ASKERİ LİSE ÖĞRENCİSİ 8 ŞÜPHELİ, ADLİYEDE - Haberler
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