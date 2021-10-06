ESKEDDER'DEN BAŞKAN BÜYÜKERŞEN'E ZİYARET

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Kadın El Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği (ESKEDDER) Başkanı İlknur Kahvecioğlu ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Kadın El Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği üyelerini ağırladı. Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Kahvecioğlu " Çalışan ve üreten kadınlarımıza destek veren Yılmaz Büyükerşen ve Büyükşehir Belediyesi'ne tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kahvecioğlu ve dernek üyeleri ile sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek " Geleneksel el sanatlarının ortaya çıkmasına ve unutulmamasına destek veren, el becerileri ile ev ekonomisine katkı sağlayan üretici kadınlarımızı tebrik ediyorum. Dernek faaliyetlerinde de sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri