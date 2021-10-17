'Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz' Projesinin Antalya 1. izleme çalışmaları tamamlandı - Haberler
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"Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" Projesinin Antalya 1. izleme çalışmaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Türk Kadınlar Birliği tarafından yürütülen "Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" Projesinin Antalya'da yapılan 1. izleme çalışmaları tamamlandı.

ANTALYA (İHA) - Türk Kadınlar Birliği tarafından yürütülen "Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" Projesinin Antalya'da yapılan 1. izleme çalışmaları tamamlandı.

Türk Kadınlar Birliği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bakımından AB Delegasyonunun desteğiyle 2020 Ocak ayında "Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" Projesini başlattı. 35 ilde yürütülen proje faaliyetleri ile kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası sözleşmelerin ve ilgili ulusal mevzuatımızın tanınırlığını ve uygulanmasını sağlamak için yereldeki aktörlerin farkındalığının arttırılması, sözleşmelerin yasaların hayata geçirilmesini sağlayacak izleme ve savunuculuk becerilerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Proje kapsamında Atatürk Parkı içerisinde bulunan bir kafede basın açıklaması yapıldı. Toplantıya Türkiye Kadınlar Birliği Başkanı Saime Gülşen ve diğer sivil toplum kuruluşundan temsilciler katıldı. Toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Projenin Muğla Mentörü Gaye Cön, "Türk Kadınlar Birliği 35 ilde bir proje gerçekleştirmeye başladığında Ocak 2020'ydi. 5 tane ilde yapılan çalışmalarda arkadaşlarıma destek veriyorum. 30 aylık bir projedir. Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. İzleme çalışması; ulusal ve uluslararası yasaların uygulanıp, uygulanmadığını kamu kurumları nezdinde nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu belirten bir izleme çalışması yapıyoruz. Antalya'da bu izleme çalışmasını 5 örgüt yürütüyor. İzlenilen kurumlar çeşitli kurumlar. İzlediğimiz konular yasaların uygulanıp uygulanmadığıdır. Sonuçlar Türkiye'de çıkacak. İkinci dönem devam edecek. Bu birinci dönem izlemeydi. Her ilden aynı sorulardan farklı sonuç alıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz Projesinin Antalya 1. izleme çalışmaları tamamlandı

Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz Projesinin Antalya 1. izleme çalışmaları tamamlandı

Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz Projesinin Antalya 1. izleme çalışmaları tamamlandı

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Haber: 'Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz' Projesinin Antalya 1. izleme çalışmaları tamamlandı - Haberler
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