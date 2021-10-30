Eşinin şiddetinden kaçarken 3. kattan yere çakıldı - Haberler
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Eşinin şiddetinden kaçarken 3. kattan yere çakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de eşinden gördüğü şiddetten kaçmak için 3. kattaki evlerinin balkona çarşaf asarak alt kata inmeye çalışan kadın, beton zemine çakılarak ağır yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de eşinden gördüğü şiddetten kaçmak için 3. kattaki evlerinin balkona çarşaf asarak alt kata inmeye çalışan kadın, beton zemine çakılarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi 745. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda C.Ö., kocası Y.Ö.'den şiddet görmeye başladı. Alkollü olduğu öğrenilen eşinden gördüğü şiddetten kaçmak isteyen C.Ö., 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı inmek için demir korkuluklara çarşaf astı. Çarşaftan tutunarak alt kata inmeye çalışan C.Ö. eli kayınca 3. kattan beton zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan C.Ö. tedavi altına alındı. Polis ekipleri de Y.Ö.'yü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşinin şiddetinden kaçarken 3. kattan yere çakıldı

Eşinin şiddetinden kaçarken 3. kattan yere çakıldı

Eşinin şiddetinden kaçarken 3. kattan yere çakıldı

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