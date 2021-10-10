Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu (2) - Haberler
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Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu (2)

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu (2)

TUTUKLANDIKonya'da kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i (70), tabancayla ateş ederek öldüren Turgut Şimşek (70), sevk edildiği mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

KONYA (DHA) - TUTUKLANDI

Konya'da kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i (70), tabancayla ateş ederek öldüren Turgut Şimşek (70), sevk edildiği mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
Emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

 Son Dakika | Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Son Dakika | Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü
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