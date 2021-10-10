Eşini öldüren emekli öğretmen: Çok konuşuyordu (2)
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
TUTUKLANDIKonya'da kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i (70), tabancayla ateş ederek öldüren Turgut Şimşek (70), sevk edildiği mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
KONYA (DHA) - TUTUKLANDI
Konya'da kanser hastası eşi Sevil Şimşek'i (70), tabancayla ateş ederek öldüren Turgut Şimşek (70), sevk edildiği mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri