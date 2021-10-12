Eşini kovalayıp boş arazide tüfekle vuran koca tutuklandı (2) - Haberler
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Eşini kovalayıp boş arazide tüfekle vuran koca tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Eşini kovalayıp boş arazide tüfekle vuran koca tutuklandı (2)

TUTUKLANDIAdıyaman'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayten Erbil'i kovalayıp av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan Mesut Erbil, ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

ADIYAMAN (DHA) - TUTUKLANDI

Adıyaman'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayten Erbil'i kovalayıp av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan Mesut Erbil, ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ayten Erbil'in tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eşini kovalayıp boş arazide tüfekle vuran koca tutuklandı (2) - Haberler
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