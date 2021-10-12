Eşini kovalayıp boş arazide tüfekle vuran koca tutuklandı (2)

ADIYAMAN (DHA) - TUTUKLANDI

Adıyaman'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayten Erbil'i kovalayıp av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan Mesut Erbil, ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ayten Erbil'in tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.