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Eşini döverek bıçaklama anı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eşini döverek bıçaklama anı kameraya yansıdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir şahıs, kıskandığı eşini önce dövdü, ardından bıçakla yaraladı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir şahıs, kıskandığı eşini önce dövdü, ardından bıçakla yaraladı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. isimli şahıs, akşam vakitlerinde eşiyle dışarı çıktı. Gittiği mekanda kıskançlık yüzünden eşiyle tartışan E.K. eşini sokak ortasında döverek bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. G.K. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. E.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gün içerisinde mahkemeye çıkarılan E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı. - TEKİRDAĞ

Eşini döverek bıçaklama anı kameraya yansıdı

Eşini döverek bıçaklama anı kameraya yansıdı

Eşini döverek bıçaklama anı kameraya yansıdı

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