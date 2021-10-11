EŞİNİ, BOŞANMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, markette tartıştığı Gönül Yılmaz'ı (43) av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Yahya Yılmaz'ın (52), boşanmak istediği için eşini vurduğu öğrenildi.

Olay, cuma günü Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Yahya Yılmaz, eşi Gönül Yılmaz'ın bulunduğu markete gitti. Eşiyle tartışan Yılmaz, yanında getirdiği av tüfeğiyle market içinde Gönül Yılmaz'a ateş etti ardından silahı çenesine dayayıp ateşledi. Yaralı Yahya Yılmaz, marketten emekleyerek çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Gönül Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yahya Yılmaz ise ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan Yılmaz, Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Yahya Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Gönül Yılmaz'ın cenazesi ise Akseki ilçesinde toprağa verildi.

Yahya Yılmaz'ın, eşini boşanmak istediği için vurduğu öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Öte yandan Yahya Yılmaz, 2009'da dönemin Tosmur Belde Belediye Başkanı Musa Özdemir'e belediye binası önünde pompalı tüfekli saldırıda bulunmuş, Özdemir yara almadan kurtulmuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri