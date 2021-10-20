Eşini benzinle yakmaya çalışan kişi hakkında müebbet hapis istemi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da eşini benzinle yakmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Sanık Ekrem A. hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "Tasarlayarak, canavarca kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hacıköy Mahallesi'nde 29 Mart'ta Ekrem A. (29) ile eşi Ayşe A. (29) arasında tartışma çıkmıştı. Ekrem A. şişedeki benzini eşinin üzerine dökerek çakmakla ateşe vermişti. Kadının vücudunu saran alevleri söndürmeye çalışan Ekrem A, olay yerinden kaçmıştı.

Kendi imkanlarıyla alevleri söndüren Ayşe A, bulunduğu yerin ana yola uzak olması nedeniyle 2 kilometre boyunca yürümüş ve bir otomobili durdurarak yardım istemişti.

Ayşe A, otomobille Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ekrem A. tutuklanmıştı.