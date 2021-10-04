Eşine intihar notu yazdırıp öldürmeye çalıştığı iddia edilen kocanın yargılandığı dava

ANTALYA (AA) - Antalya'da zorla intihar notu yazdırıp, boşanma protokolü imzalattığı eşini öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Soner K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Aslı K. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Soner K, 17 yıllık eşinden boşanma süreci nedeniyle bir süredir ayrı yaşadıklarını söyledi.

Eşinin kendisi için ev ve iş yerinden uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Soner K, "Eşimin beni kapı dışarı koymasıyla benim adıma durum daha da kötü oldu. Olay günü kapıda karşılaştık, beni eve davet etti. Evde oturduk, konuştuk. Saat geç olduğu için evde yattım ve sabah çıktım gittim. İddia edildiği gibi herhangi bir yaralama eyleminde bulunmadım, eve zorla girmedim." diyerek kendisini savundu.

Evde bulunduğu sırada sadece boşanma protokolünü hazırladıklarını öne süren sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Müşteki Aslı K. ise boşanma sürecinde oldukları eşinin sürekli kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Olay günü eşini eve zorla girdiğini iddia eden Aslı K, "Yatak odasında beni göğsümden bıçakladı. Tampon yapmak istediğimde 'geberip gideceksin' diyerek engel oldu. Bana zorla 14 ilaç içirdi. Daha sonra 'ölümümden kimse sorumlu değildir' diye intihar notu yazmamı ve imza atmamı söyledi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesindeki evinde 25 Haziran'da ağır yaralı olarak bulunan Aslı K'yi öldürmeye çalıştığı öne sürülen eşi Soner K. tutuklanmıştı. Soner K. hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edilmişti.