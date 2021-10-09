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Eşi tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eşi tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı Osmaniye'de boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından avukatlık bürosunda dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iki çocuk annesi Meltem Goncagül, Osmaniye'de toprağa verildi.

GAZİANTEP (İHA) - Eşi tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

OSMANİYE - Osmaniye'de boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından avukatlık bürosunda dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iki çocuk annesi Meltem Goncagül, Osmaniye'de toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Eylül tarihinde yaşandı. 23 yaşındaki iki çocuk annesi Meltem Goncagül, eşiyle boşanma işlemlerini gerçekleştirmek üzere Osmaniye kent merkezi Adnan Menderes bulvarı üzerinde bulunan avukatının bürosuna geldi. Avukatlık bürosuna bir süre sonra kadının eşi İbrahim Goncagül geldikten sonra yaşanan tartışma üzerine şahıs, eşini feci şekilde darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kadın önce ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesine daha sonra hayati tehlike kaydıyla Gaziantep'e sevk edildi. 10 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Meltem Goncagül, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşini döverek öldüren İbrahim Goncagül ise olayın ardından polis tarafından göz altına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Meltem Goncagül'ün cenazesi hayatını kaybettiği Gaziantep Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınarak Osmaniye'ye getirildi. Önce baba evine götürülen cenaze ardından da Asri Mezarlığa getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç kadın toprağa verildi.

Eşi tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
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Haber: Eşi tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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