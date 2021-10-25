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Eski koca dehşeti! Barışma teklifini reddeden kadını kafasından vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eski koca dehşeti! Barışma teklifini reddeden kadını kafasından vurdu

Melikgazi ilçesinde ayrıldığı eşine barışmak için teklif götüren adam, ret cevabı alınca deliye döndü. Adamın silahından çıkan mermiler, talihsiz kadını ağır yaraladı.

Melikgazi ilçesinde ayrıldığı eşine barışmak için teklif götüren adam, ret cevabı alınca deliye döndü. Adamın silahından çıkan mermiler, talihsiz kadını ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının yaşam mücadelesi sürüyor.

KAFASINA ATEŞ ETTİ

İlçeye bağlı Kılıçaslan Mahalllesi Müderris Sokak üzerinde meydana gelen olayda, B.Ç. (31) barışmak için eşiyle buluştu. Bir süre sokak üzerinde eşiyle konuşan B.Ç., eşinden olumsuz cevap aldı. Sokak üzerinde bulunan bir binanın arka bahçesine giden B.Ç., burada yanındaki silah ile kafasına ateş etti.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan B.Ç., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Eski koca dehşetiBarışma teklifini reddeden eski eşini kafasından vurarak öldürdü

Eski koca dehşeti! Barışma teklifini reddeden kadını kafasından vurdu

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