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ESGEV kayıtları devam ediyor!

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ESGEV kayıtları devam ediyor!

Eklenme tarihi 5 Ekim 2021ABONE OL ESGEV kayıtları devam ediyor!

ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 5 Ekim 2021

ABONE OL ESGEV kayıtları devam ediyor! Esenler Belediyesi, geleceğin umudu çocuklarımızın derslerinde yardımcı olmak ve fiziksel, ruhsal, zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak için çalışmalarını hızlandırıyor.

ESGEV'de Türkçe, Matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, İngilizce, değerler eğitiminin yanı sıra çocuklarımızın zihin dünyasını geliştirecek etkinliklere de yer veriliyor.

Bunların arasında sanat ve spor okulu, sosyal ve kültürel etkinlikler, gezi programları, bilgi ve kültür yarışmaları, akıl ve zeka oyunları, geleneksel çocuk oyunları, bilimsel çalışmalar ve anne-çocuk arasındaki bağı kuvvetlendirecek olan ESGEV anne çalışmaları bulunuyor.

Bilgi ve iletişim için 0212 562 17 40 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Online kayıt için buraya tıklayabilir, kesin kayıt yaptırmak için Esenler Gençlik Bilgi ve Hikmet Evleri'ne başvurabilirsiniz.

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