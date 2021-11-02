ESENYURTTA KÖPEĞİNİ DÖVEN ÜRDÜNLÜ GENÇ ONA EĞİTİM VERİYORDUM

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta sokak ortasında bir köpeği döverken görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ürdün uyruklu Wade A.H.M.(19)'ye bin 500 lira para cezası kesildi. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere Köpeğime eğitim veriyordum. diye savunduğu öğrenildi. Köpek koruma altına alındı. Esenyurt, Gökever Mahallesi'nde bulunan bir site önünde meydana gelen olayda, bir kişinin sokak ortasında köpeğini döverken görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması hayvanseverleri harekete geçirmişti. Yapılan şikayetin ardından harekete geçen polis, kısa süre içinde Ürdün uyruklu Safa Hasan H.A.H. (42)'le ulaştı. Türkçe bilmeyen kişiyle tercüman aracılığı ile yapılan konuşmada görüntülerdeki köpeğin kendisine ait olduğunu olayın oğlu tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Bunun üzerine polis görüntülerdeki 19 yaşındaki Wade A.H.M.'ye ulaştı. Şüpheli köpeğine eğitim verdiğini, bu nedenle hayvanı dövdüğünü polislere anlattı. Bu ifadenin ardından Wade A.H.M.'ye bin 500 lira para cezası kesildi. Köpek ise muhafaza altına alınarak Esenyurt Belediyesi Barınağına teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Esenyurt'ta testereli saldırganın kafasına sandalye vurdu Haberi Kaydet