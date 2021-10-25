Esenyurt'taki silahlı saldırıda 1 kişi öldü

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta tartıştığı kişinin kardeşini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Ramazan Ö. ile Hüseyin Y. henüz bilinmeyen nedenle Kavga etti. Buradan ayrılan Hüseyin Y., daha sonra geldiği iş yerinde Ramazan Ö'yü beklerken, kardeşi Ferdi Ö'ye silahla ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ferdi Ö., hayatını kaybetti.

Zanlı Hüseyin Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı.