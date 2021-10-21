Esenyurt'ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Haberler | Genel

Esenyurt'ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi Kargayı elleriyle besledi, yoldan geçenler "ben hayatımda böyle karga görmedim" dedi Esenyurt'ta elleriyle beslediği karga ile arkadaşlık kuran vatandaş, görenleri tebessüm ettirdi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi

Kargayı elleriyle besledi, yoldan geçenler "ben hayatımda böyle karga görmedim" dedi

İSTANBUL - Esenyurt'ta elleriyle beslediği karga ile arkadaşlık kuran vatandaş, görenleri tebessüm ettirdi. Çevreden geçen vatandaşlar ise sıradışı arkadaşlığı şaşkınlıkla izledi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir vatandaşın karga ile dostluğu görenleri tebessüm ettirdi. Daha önce de beslediği kargaya eliyle su ve yiyecek veren vatandaş, kargaya "O benim canım" diyerek sevgisini gösterdi. İkili arasındaki arkadaşlığı gören yaşlı bir adam ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Bu hayvan çok farklı. Ben hayatımda böyle karga görmedim" dedi. Yüzlerde gülümseme bırakan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi

Esenyurt'ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi

Esenyurt'ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi

Esenyurt'ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi
İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title