ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta soyunan hırsızlar yine iş başında

Tantanacılık yöntemiyle para çalmaya çalıştılar, yakalanınca kaçmak için soyunmaya kalkıştılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta tantanacılık yöntemi ile yabancı uyruklu şahısların paralarını çalıp kaçmaya çalışan 3 kişi, fark edilince yine soyunarak kaçtılar. Çevredeki vatandaşlar tarafında yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta cuma günü öğle saatlerinde Sultaniye mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyrukluların yanlarına yanaşan 3 kadın, "tantanacılık" yöntemi ile 2 yabancı uyruklu kişinin parasını çaldı. Durumu fark eden yabancı uyruklu şahıslar kadınları bırakmayarak polisi aradılar. Yakalandıklarını anlayan kadınlar kaçmaya çalıştı ancak soyulan şahıslar kadınları tutup, bırakmadı. Yakalanınca soyunmayı adet haline getiren hırsızlar, yine soyunarak olay yerinden uzaklaştı. Soyunan kadınları karşılarında gören yabancı uyruklu şahıslar ise şoke oldu. Yaşanan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hep aynı yöntem

Esenyurt'ta bulunan esnaf ve yabancı uyrukluların kabusu olan "tantanacı çete" aynı yöntemle defalarca başvurdu. Olay çıkarıp kargaşayı fırsat bilen kadınlar bu sırada ceplerde bulunan para ve telefonları çalıyor. Dükkanlara da girip esnafı oyalarken malzeme çalan hırsızlar yakalanınca soyunarak olay yerinden uzaklaşıyor. Geçtiğimiz aylarda da aynı çete, yabancı uyruklu bir kişinin 300? çalıp olay çıkarmış ve yine soyunarak kaçmıştı.