Son dakika haber... Esenyurt'ta site otoparkında korkutan yangın - Haberler
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Son dakika haber... Esenyurt'ta site otoparkında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Güzelyurt Mahallesi 2128'nci sokakta bir sitenin otoparkında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haber... Esenyurt'ta site otoparkında korkutan yangın

Son dakika haber... Esenyurt'ta site otoparkında korkutan yangın

Son dakika haber... Esenyurt'ta site otoparkında korkutan yangın

Son dakika haber... Esenyurt'ta site otoparkında korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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