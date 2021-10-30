Esenyurt'ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası

Esenyurt'ta kapalı pazar alanında pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası polisin araya girmesiyle son buldu.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta kapalı pazar alanında pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası polisin araya girmesiyle son buldu. Kavgada pazarcılar birbirine tahta kasaları fırlatması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Akevler Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar alanında meydana geldi. İddia göre, bir pazarcı diğerinin tezgahına araçla çarpınca tezgah devrildi. Pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' tartışması yakınlarının da araya girmesiyle kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada pazarcılar tahta kasa ve sopaları da birbirine fırlattı. Kavga sonra 2 kişi darptan dolayı hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polisin gelmesiyle taraflar sakinleştirildi.

Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Düğün öncesi kısır gecesinde kavga! İki aile birbirine girdi, 3 kişi yaralandı

Düğün öncesi kısır gecesinde kavga! İki aile birbirine girdi, 3 kişi yaralandı

 Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada

Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada

 Kedileri beslemek için evden çıkan kadın, bir daha dönmedi! Kardeşi bahçede cansız bedenini buldu

Kedileri beslemek için evden çıkan kadın, bir daha dönmedi! Kardeşi bahçede cansız bedenini buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title