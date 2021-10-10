Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev alev yandı - Haberler
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Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev alev yandı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev alev yandı. Bir tırın kabin kısmı yanarken diğer tırın da dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Tırların yandığı esnada lastiklerde meydana gelen patlama ise cep telefonu ile çekim yapan vatandaşların kamerasına yansıdı. Patlamanın şiddeti ile çevredeki bir caminin camı patladı.

Olay saat 00.00'da Esenyurt Sultaniye Mahallesi Sıdıka Cebecioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki 34 TF 8127 plakalı tırın kabin kısmında yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde park halinde olan 13 KD 836 plakalı tıra sirayet etti.

İki tır alev topuna döndü

İki tırın yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan tırlara müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi esnasında tırların lastiklerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddeti ile caminin camları patladı

Yanan tırın lastiklerinin patlama anı ise çevrede cep telefonu ile çekim yapan vatandaşların kamerasına yansıdı. Patlama sesini duyan vatandaşların panik anları ise kameralara yansıdı. Patlamanın şiddeti ile çevrede bulunan caminin camı da patlayarak zarar gördü.

Ekiplerin müdahalesi sonucu iki tırda maddi hasarın olduğu tespit edildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev alev yandı

Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev alev yandı

Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev alev yandı

Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev alev yandı
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Haber: Esenyurt'ta park halindeki iki tır alev alev yandı - Haberler
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