Esenyurt'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, 04.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti, Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Nalcıoğlu iş çıkışı arkadaşlarıyla buluşmak üzere 34 AE 6080 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Haramidere Mevkii'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çarptı ardından da takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.