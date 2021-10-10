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ESENYURT'TA MAĞAZADAN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ESENYURT'TA MAĞAZADAN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ESENYURT'ta alışveriş merkezinin içindeki mağazadan cep telefonu çalan şüpheli M.H. yakalandı.

ESENYURT'ta alışveriş merkezinin içindeki mağazadan cep telefonu çalan şüpheli M.H. yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anları da kameraya yansıdı. Olay, 6 Ekim çarşamba günü Sultaniye Mahallesi'nde bulan alış veriş merkezinin içindeki cep telefonu mağazasında meydana geldi. Müşteri gibi iş yerine giren M.H. kimsenin olmadığı anda tezgahın arkasındaki çekmeceden cep telefonunu aldı. Güvenlik kameralarından olayı gören iş yeri sahibi G.Ö., şüpheliden şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.H.'yi 8 Ekim Cuma günü yakaladı. Şüpheli M.H.'nin üzerinden de 0.56 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, dün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESENYURT'TA MAĞAZADAN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ESENYURT'TA MAĞAZADAN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Haber: ESENYURT'TA MAĞAZADAN CEP TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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