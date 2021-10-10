ESENYURT'TA MAĞAZADAN 3 MİLYON LİRALIK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler
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ESENYURT'TA MAĞAZADAN 3 MİLYON LİRALIK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ESENYURT'TA MAĞAZADAN 3 MİLYON LİRALIK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

ESENYURT'da teknoloji mağazasından 3 milyon 100 bin lira değerinde telefon hırsızlığı yapan şüphelilerdenikisi yakalandı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'da teknoloji mağazasından 3 milyon 100 bin lira değerinde telefon hırsızlığı yapan şüphelilerden

ikisi yakalandı. Suç kayıtları da olduğu öğrenilen iki şüpheli tutuklanırken, mağazadan telefonların çalınma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 3 Ekim Pazar günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, teknoloji mağazasına gelen şüpheliler mağazanın kapısını açarak içeri girdi. Şüpheliler mağazanın içerisinden 3 milyon 100 bin lira değerindeki telefonları çantalara koyarak olay yerinden kaçtı. Mağaza sahibi iş yerine geldiğinde durumu fark edince hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Mazlum Y. (22) ve Aziz Ç. (24) olduğunu tespit etti. Ekipler, adreslerini belirledikleri 2 şüpheliyi geçtiğimiz salı günü yaptıkları baskınlarla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Mazlum Y.'nin 18 adet ve Aziz Ç.'nin ise 4 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Mazlum Y. ve Aziz Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESENYURT'TA MAĞAZADAN 3 MİLYON LİRALIK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

ESENYURT'TA MAĞAZADAN 3 MİLYON LİRALIK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

ESENYURT'TA MAĞAZADAN 3 MİLYON LİRALIK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

ESENYURT'TA MAĞAZADAN 3 MİLYON LİRALIK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

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Haber: ESENYURT'TA MAĞAZADAN 3 MİLYON LİRALIK CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler
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