Son dakika 3. sayfa: Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü Esenyurt'ta bir iş yerinin çıkışında başlayan laf atma tartışması kavgaya dönüştü.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir iş yerinin çıkışında başlayan laf atma tartışması kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine sopa ve kalaslarla saldırdığı olayda ortalık savaş alanına dönerken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt - Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş çıkışında laf atma sebebi ile başlayan tartışma, tarafların arkadaşlarının da katılması ile hararetlenerek kavgaya dönüştü. Sopa ve kalasların havada uçuştuğu olayda işyerinde maddi hasar oluşurken kavgaya karışan bazı vatandaşlar ise yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışsa da işyeri savaş alanına döndü. Onlarca şahsın birbirine saldırdığı o anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Son dakika 3. sayfa: Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Son dakika 3. sayfa: Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Son dakika 3. sayfa: Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Son dakika 3. sayfa: Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Son dakika 3. sayfa: Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri
Gençlerin uçan tekmeli kavgası kamerada! Acımadan vurdular

Gençlerin uçan tekmeli kavgası kamerada! Acımadan vurdular

 Park halindeki iki tırı alev topuna çeviren yangını sürücülerden birinin çıkardığı ortaya çıktı

Park halindeki iki tırı alev topuna çeviren yangını sürücülerden birinin çıkardığı ortaya çıktı

 3 milyon 100 bin TL'lik dev soygun saniye saniye güvenlik kameralarında

3 milyon 100 bin TL'lik dev soygun saniye saniye güvenlik kameralarında
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Deniz Gökhan Çıra Işıl Sergen Aleyna Tilki
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Şenol Güneş Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika 3. sayfa: Sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 09:38:23. #1.11#