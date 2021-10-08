Esenyurt'ta köpek dehşeti kamerada: 2 yaralı - Haberler
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Esenyurt'ta köpek dehşeti kamerada: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta köpek dehşeti kamerada: 2 yaralı

Esenyurt'ta aynı günde iki kişi bir fabrikaya ait olduğu iddia edilen köpeklerin saldırısına uğradı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta aynı günde iki kişi bir fabrikaya ait olduğu iddia edilen köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısında işe giden bir kadın ağır şekilde yaralanırken kadının yardımına yoldan geçen bir araçtaki vatandaşlar koştu. İki vatandaşın yaşadığı o dehşet anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde işe gitmek için durağa doğru yürüyen biri kadın iki kişi kangal köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredeki bir fabrikaya ait olduğu iddia edilen köpekler Besra E. İsimli kadını yaraladı. Olayda köpekler, kadının vücudundan et parçası koparıp 40 dikiş atılmasına neden olurken o anlarda ise kadının yardımına yoldan geçen bir aracın içindeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşların müdahalesiyle ölümden kıl payı dönen kadının o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Köpeklerin diğer hedefi ise yolda yürüyen bir adam oldu. Marketten dönen adamın arkasından yaklaşan iki köpek, saldırıda bulundu. Bir anda korkuya kapılan adam büyük şok yaşadı. O anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Esenyurt'ta köpek dehşeti kamerada: 2 yaralı

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