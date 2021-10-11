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Esenyurt'ta gençlerin uçan tekmeli kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler olaya müdahale etmekte zorlanırken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Uzun süren kavgada uçan tekme ve yumruklarlar havada uçuşurken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi. Çevredekiler kavgaya müdahale etmekte zorlanırken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt'ta gençlerin uçan tekmeli kavgası kamerada

Esenyurt'ta gençlerin uçan tekmeli kavgası kamerada

Esenyurt'ta gençlerin uçan tekmeli kavgası kamerada

Esenyurt'ta gençlerin uçan tekmeli kavgası kamerada
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