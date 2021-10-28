Esenyurt'ta fabrika yangını! İçeride mahsur kalanlar var - Haberler
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Esenyurt'ta fabrika yangını! İçeride mahsur kalanlar var

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul Esenyurt'ta bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Büyük çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken fabrikada mahsur kalanların olduğu öğrenildi.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, ambalaj üretimi yapan 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İÇERİDE MAHSUR KALANLAR VAR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken fabrikada mahsur kalanların da olduğu öğrenildi.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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