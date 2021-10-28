Esenyurt'ta fabrika yangını! İçeride mahsur kalanlar var

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, ambalaj üretimi yapan 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İÇERİDE MAHSUR KALANLAR VAR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken fabrikada mahsur kalanların da olduğu öğrenildi.

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