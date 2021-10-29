Esenyurt'ta fabrika yangını

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Habermetre) - Esenyurt Osmangazi Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir fabrikada yangın meydana geldi. Saat 23: 26 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Başakşehir, Bakırköy, Şişli, Arnavutköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Davutpaşa, Fatih, Hadımköy, Kartal, Kıraç, Maden, Sadabat, Seyrantepe, Sultangazi, Ümraniye İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin 177 personel ve 61 araç ile yürüttükleri söndürme çalışmaları devam etmektedir.

Şuana kadar herhangi bir yaralı yada can kaybı bilgisi olmayan fabrikada, maddi hasar meydana geldi.

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