ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - - (ÖZEL) Esenyurt'ta dolandırmaya gelen kadın, yakalanınca esnafa kaldırım taşıyla vurmaya kalkıştı

Aynı kadınların daha öncede yakalanınca müdahale edilmesin diye soyunup kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir tuhafiyede tantanacılık yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 kadın yakalanınca esnafa kaldırım taşıyla vurmaya kalkıştı. Aynı kadınlar daha önce yakalanınca soyunmaya kalkıştığı öğrenilirken yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, bir tuhafiyeye müşteri gibi gelen 3 kadın sahte parayı uzattığı esnaftan tepki görünce tantanacılık yöntemiyle dolandırıcılığa kalkıştı. Kadınlar durumu anlayıp tartışma çıkardı. Çevredeki komşu esnaflarda duruma tepki gösterdi. Yaşanan anlarda kadınlar durumla baş edemeyeceğini anlayınca esnafa kaldırım taşı ile vurmaya da kalkıştı. Esnaflar tarafından tartaklanan kadın dolandırıcılık şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Aynı kadınların daha öncede Esenyurt'ta yakalanınca vatandaş müdahale etmesin diye üstlerini çıkardıkları ve daha sonra kaçtıkları söylenildi.

"Yakalanacaklarını anlayınca soyunmaya başlıyorlar"

Yaşanan anları anlatan Serkan Baykuş isimli esnaf, "Bizim çalışanlar içerideydi serum almaya kalkışıyor içeriden 200 lira verip para üstünü almaya çalışıp kafa karıştırıyorlar. Para üstünü veriyorsunuz 50 lira vermedin 100 lira vermedin diyorlar. Sürekli aynı yöntemi yapmaya çalışıp para alıyorlar. Biz fark edince bir anda üzerlerine çıkarmaya başlıyorlar. Müdahale etmemiz için. Sonrada kaçıyorlar. Daha öncede bu çok olay olmuştu" dedi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Olay anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadınların esnafla tartışma esnafın tepki göstermesi ve sonrasında ise yine şüpheli kadının esnafa kaldırım taşı ile vurmaya çalışması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise diğer esnafların kadınları tartaklamasıyla kaçmaları görülüyor.