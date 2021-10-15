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Son dakika haberleri... Esenyurt'ta doğal gaz kutusundaki parlamayla çıkan yangın söndürüldü

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Esenyurt'ta, bir doğal gaz servis kutusunda çıkarak binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, bir doğal gaz servis kutusunda çıkarak binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akçaburgaz Mahallesi 3033 Sokak'taki üç katlı binanın giriş katındaki doğal gaz servis kutusunda henüz bilinmeyen nedenle parlama oldu.

Parlama dolayısıyla binanın girişindeki hurda eşyalar tutuştu. Alevler kısa sürede binaya sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerce söndürüldü.

Yangın dolayısıyla binada hasar oluştu.

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta doğal gaz kutusundaki parlamayla çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta doğal gaz kutusundaki parlamayla çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta doğal gaz kutusundaki parlamayla çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta doğal gaz kutusundaki parlamayla çıkan yangın söndürüldü
AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
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