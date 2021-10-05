Esenyurt'ta 'Çocuk Gürültüsü' nedeniyle iki komşusunu öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta 'Çocuk Gürültüsü' nedeniyle iki komşusunu öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta 'Çocuk Gürültüsü' nedeniyle iki komşusunu öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı

ESENYURT'ta geçen yıl üst kattan gelen çocuk sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle komşusunun evine çıkarak pompalı tüfekle 2 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan sanık Akın Aydın'ın 2 kez müebbet hapsi ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta geçen yıl üst kattan gelen çocuk sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle komşusunun evine çıkarak pompalı tüfekle 2 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan sanık Akın Aydın'ın 2 kez müebbet hapsi ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Akın Aydın SEGBİS ile katılırken maktul Fadime Kurt ve oğlu Tuğrul Kurt'un ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Mütalaada sanığın bu cinayetleri üst kattan gelen çocuk sesi üzerine işlediğini söylediği belirtildi. Ancak tanık ifadelerinin maktullerin bulunduğu daireden çocuk sesinin bulunmadığını bu nedenle bu gerekçenin inandırıcı bulunmadığı, sanığın cinayetleri neden işlediğinin tespit edilemediğine yer verildi. Sanığın eyleminden önce katılanlar tarafından herhangi bir haksız eyleminin gerçekleşmediğinin de belirtildiği mütalaada sanığın iki maktule karşı 'Kasten öldürme' suçunu işlediğinden 2 kez müebbet hapsi talep edildi. Katılan Emrah'a yönelik ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sanığın 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık Akın Aydın mütalaaya karşı savunmasında, "Bunların söyledikleri doğru değil" dedi.

Mahkemeye heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanık Akın Aydın'ın maktul Fadime Kurt ve oğlu Tuğrul Kurt'a karşı 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, müşteki Emrah Kurt'a karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Olayın nasıl gerçekleştiğinin de anlatıldığı iddianamede, sanığın iddiasına göre gürültü gelmesi üzerine av tüfeğini alarak üst kata çıktığı, burada maktul Fadime ile tartışmaya başladığı, Fadime'nin kapıyı kapatması üzerine sanığın kapının arkasında Fadime'nin olduğunu bilerek kapının orta ve kilitlenmesini engellemek için kilit bölgesine 5-6 el ateş ettiği anlatıldı. Kapının açılması üzerine sanığın, maktul Fadime ve oğlu Emrah'a ateş etmeye devam ettiği belirtilirken, sanığın maktul Tuğrul'a da birden fazla kez ateş ettiği kaydedildi. Sanığın emniyet ve sorgu hakimliğince verdiği ifadelerde üzerine atılı eylemleri gerçekleştirdiğini kabul ettiği de belirtildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Aydın'da yurtta baygın bulunan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Son dakika haber | Aydın'da yurtta baygın bulunan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

 Son dakika haberleri... Kendisini rahatsız ettiği için öldürmüş

Son dakika haberleri... Kendisini rahatsız ettiği için öldürmüş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Marcao Muslera Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Ersin Tatar Fatma Şahin Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esenyurt'ta 'Çocuk Gürültüsü' nedeniyle iki komşusunu öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:13:19. #1.17#