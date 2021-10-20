Esenyurt'ta çanta hırsızlığı kameraya yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta çanta hırsızlığı kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta çanta hırsızlığı kameraya yansıdı

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezine gelen yabancı uyruklu hırsız, bowling oynayan kadının çantasını çaldı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir alışveriş merkezine gelen yabancı uyruklu hırsız, bowling oynayan kadının çantasını çaldı. Telefon ve cüzdanın bulunduğu çanta ile olay yerinden uzaklaşan hırsız, çok geçmeden kıskıvrak yakalandı. Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 17 Ekim Pazar günü Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinin bowling salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alışveriş merkezine gelen Tarek S. isimli hırsız, bowling oynayan G.N.B isimli kadını gözüne kestirdi. Bir süre kadının hareketlerini izleyen yabancı uyruklu hırsız bulduğu ilk fırsatta kadının çantasını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun farkına varan kadın, hemen polis ekiplerine haber verdi. Alışveriş merkezine gelen ekipler, olayla ilgili güvenlik kamera çalışması başlattı. İncelemeler sonucunda tespit edilen şüpheli alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir mağazada kıs kıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Boğazı kesilerek öldürülen karısından 3 gün sonra cesedi bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş

Boğazı kesilerek öldürülen karısından 3 gün sonra cesedi bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş

 Dönerciye 'fenomenlik' tuzağı! Ünlü yapacakları vaadiyle cep telefonunu çalıp, parasını harcadılar

Dönerciye "fenomenlik" tuzağı! Ünlü yapacakları vaadiyle cep telefonunu çalıp, parasını harcadılar

 Ordu'da 31 kadına fuhuş cezası

Ordu'da 31 kadına fuhuş cezası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title