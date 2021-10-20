ESENYURT'TA BOWLİNG OYNAYAN KİŞİNİN ÇANTASINI ÇALDI

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta yabancı uyruklu şüpheli alışveriş merkezinin içindeki oyun salonunda, bowling oynayan kadının çantasını çaldı. Şüpheli, aynı alışveriş merkezindeki giyim mağazasında yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Ekim Pazar akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan alışveriş merkezinin içindeki oyun salonunda yaşandı. G.N.B. arkadaşları ile oyun salonunda bowling oynadığı sırada, içinde cüzdan ve cep telefonunun bulunduğu çantanın kaybolduğunu fark etti. Durumu AVM'nin güvenlik görevlilerine söyleyen G.N.B.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Oyun salonuna ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin çantayı çaldığını tespit etti. Şüphelinin hala AVM'de olduğunu belirleyen ekipler, hırsızı giyim mağazasında yakaladı. Şüphelinin yabancı uyruklu Tarek S. olduğu belirlenirken, üst aramasında G.N.B.'ye ait çanta çıktı. Çanta tekrar kadına verilirken, şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Filistin uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları oyun salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.